BBVA défend son projet de fusion avec Sabadell et rassure quant à l'emploi

Le rapprochement entre les deux groupes permettra de créer une entité "plus solide et efficace", grâce à la "complémentarité" des deux entreprises, a assuré la deuxième banque espagnole dans un communiqué publié 24 heures après l'annonce de ce projet de mariage.

L'entité issue de cette fusion deviendrait en effet "l'une des institutions financières les plus importantes et les plus solides d'Europe, avec un actif total de plus de 1.000 milliards d'euros et plus de 100 millions de clients dans le monde", détaille le communiqué.

"Cette plus grande échelle" permettrait aux deux banques "de mieux relever les défis structurels du secteur", insiste le groupe originaire du Pays basque, qui promet par ailleurs d'éviter les "mesures traumatisantes ou affectant singulièrement les salariés" en cas de fusion.

BBVA, qui reprend dans son communiqué les termes d'une lettre envoyée mardi soir au conseil d'administration de Sabadell, donne par ailleurs les détails de l'offre soumise à sa concurrente, qui n'avaient jusqu'alors pas été dévoilés.