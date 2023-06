Colruyt voit son bénéfice de l'exercice 2022/2023 chuter de plus de 30%

Colruyt Group fait savoir mardi via communiqué que son chiffre d'affaires de l'exercice 2022/2023 a augmenté de 7,7%, pour atteindre 10,8 milliards d'euros. En revanche, le bénéfice de l'exercice a chuté de 30,4% pour s'élever à 201 millions d'euros.

"L'exercice écoulé a été riche en défis et s'est soldé par une forte baisse du résultat", commente Jef Colruyt, qui sera remplacé au poste de CEO du groupe par Stefan Goethaert, à partir du 1er juillet 2023. "Nous avons fait des efforts supplémentaires et nous sommes davantage concentrés sur la maîtrise des coûts opérationnels et l'efficacité, mais aussi sur la gestion de la trésorerie. C'est en partie grâce à ces efforts que la baisse des résultats enregistrée au cours de l'exercice 2022/23 est inférieure à ce que nous craignions."

Selon l'entreprise, le chiffre d'affaires a été influencé positivement par la hausse du chiffre d'affaires des activités liées aux carburants de DATS 24, la consolidation intégrale de Roelandt Group et de Newpharma et l'augmentation de l'inflation alimentaire. Par ailleurs, l'évolution du chiffre d'affaires a été influencée négativement par la baisse des volumes.