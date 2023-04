Craintes et interrogations sur une possible interdiction des chaudières à gaz

Après des questions écrites de deux sénateurs, c'était au tour mardi d'un autre parlementaire, le député centriste Paul Molac, de s'inquiéter et de forcer le gouvernement à dévoiler ses intentions.

La bonne vieille chaudière au gaz, déjà progressivement interdite dans le neuf, est-elle condamnée à disparaître ? La question préoccupe la filière mais aussi des élus, le bâtiment et le monde agricole qui investit dans le gaz vert et redoute une montée du tout-électrique.

"Aujourd'hui, le bannissement du gaz ne concerne que le neuf, mais qu'en sera-t-il demain?", a demandé l'élu du Morbihan à l'Assemblée nationale, lors de la séance de questions au gouvernement.

"La filière s'inquiète, les discussions au plus haut niveau laissent à penser que leur renouvellement pourrait être interdit lors du renouvellement dans les bâtiments anciens", a-t-il ajouté, alors qu'en toute hypothèse, les prochaines générations se chaufferont moins au gaz qu'aujourd'hui.

Réduire la consommation de gaz de chauffage a pour but de réduire la dépendance de la France au gaz fossile nocif pour la planète et acheté à l'étranger à prix d'or. La baisse pourrait atteindre entre 43 et 85% d'ici 2050, selon des scénarios examinés par la Commission de régulation de l'énergie (CRE).