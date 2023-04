"C'est la roulette russe": Emmanuel, camionneur, "obligé de passer sur les nids de poules" de l'autoroute à Tournai

La zone serait encore plus dangereuse pour les chauffeurs de nuit. Dans la pénombre, il est difficile d’anticiper les mauvaises surprises. "Lorsqu’un camion est chargé, il ne peut pas freiner rapidement. S’il prend une ornière et qu’il donne deux ou trois coups de volant, le véhicule peut facilement se retrouver sur le flanc", conclut Emmanuel. Pour éviter ces désagréments, certains conducteurs ont envisagé de passer par la ville, mais cette option représente un détour important et des nuisances pour les riverains.

Selon lui, l’état de la voirie représente un danger tant pour les chauffeurs de camion que pour tout autre usager de la route. "Si l’un de mes pneus éclate, c’est incontrôlable. Je traverse la berme centrale et je pars dans le décor", dit-il. L’homme déplore l’inaction des autorités : "J’emprunte cette route tous les jours depuis deux ans. Rien de change. C’est un peu la roulette russe. On ne sait jamais vraiment si le pneu va résister", ajoute-t-il.

Un chantier de réhabilitation de l'autoroute est prévu sur près de 14 km.

Contacté par nos soins, la Société wallonne de financement complémentaire des infrastructures reconnaît que la portion de l'Autoroute E429/A8 située entre Frasnes et Tournai "présente des faiblesses qui peuvent prendre plus d'ampleur en période hivernale, avec le phénomène gel-dégel". Elle indique que des réparations d'urgence ont été effectuées dans la zone en attente d'une intervention plus durable. "Un chantier de réhabilitation de l'autoroute est bien prévu sur près de 14 kilomètres en direction de la France. La procédure administrative du chantier est en cours", précise Héloïse Winandy, porte-parole de la société. La réfection de la voirie devrait débuter au mois d'août prochain et s'achever pour le congé de Toussaint.

La société ajoute que "tout usager qui estime que son véhicule a été endommagé à la suite d'une dégradation sur le réseau, peut introduire une plainte, en suivant une procédure détaillée. Il appartient cependant au plaignant d'apporter la preuve du lien causal entre les imperfections de la voirie et le dommage subi.