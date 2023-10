Dassault Systèmes confirme ses objectifs 2023 après un 3T en hausse, l'action bondit

Le groupe Dassault Systèmes a vu son bénéfice net et son chiffre d'affaires augmenter de respectivement 13,5% et 4% au 3e trimestre, portés notamment par la bonne tenue de son logiciel 3DEXPERIENCE, ce qui faisait bondir son cours de Bourse.

De juillet à septembre, ses ventes sont ainsi ressorties à 1,42 milliard d'euros et son résultat net à 243,5 millions d'euros. Sur neuf mois, ils atteignent respectivement 4,3 milliards d'euros (+6%) et 720,9 millions d'euros (+19,6%).

Résultats: après une ouverture déjà en nette hausse, d'environ 3%, l'action s'envolait de 9,68% à 38,37 euros vers 14H00, dans un marché stable. Depuis le début de l'année, la valorisation boursière a progressé de 14,54%.

Concernant l'année 2023 dans sa globalité, le champion français des logiciels 3D pour les entreprises se veut confiant. Il anticipe un chiffre d'affaires total situé entre 5,94 et 5,98 milliards d'euros, en hausse de 5% à 6% (de 8% à 9% à changes constants). Il se dit aussi "en bonne voie pour atteindre l'objectif du plan stratégique à 5 ans de doubler le bénéfice net par action en 2023.

L'Europe a particulièrement tiré les ventes de logiciels à la hausse puisqu'elles y ont augmenté de 16% (+21% à taux de changes constants) grâce à de gros contrats dans les secteurs des transports et de la mode. A l'inverse, l'Asie a affiché une situation plus contrastée (-5% mais +5% à changes constants).