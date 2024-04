De l'humanité et du chagrin au procès de l'accident du TGV Est

Cachant parfois difficilement son agacement face aux réponses souvent stéréotypées et toujours atrocement techniques des six prévenus, la présidente de la 31e chambre du tribunal de Paris, Marie Debue, avait souhaité que les mots des parties civiles apportent "l'humanité qui manque un peu, pour l'instant, dans ces débats".

Pour la première fois depuis l'ouverture du procès du déraillement de la rame d'essai du TGV Est, qui a causé la mort de 11 personnes en novembre 2015, les endeuillés et rescapés de l'accident ont été entendus mardi à la barre, apportant à ces audiences austères une part d'humanité.

Dans une salle d'audience comble sur les bancs des parties civiles et clairsemée du côté de la défense, celles et ceux qui se sont exprimés à la barre, parfois en sanglots, ont fait montre d'une exceptionnelle dignité en rappelant les figures qui d'un fils, qui d'un père, qui d'un frère ou encore d'un oncle, d'un mari ou d'une soeur, et toujours cette "douleur qui reste intacte".

"Je ne comprends toujours pas comment on a pu faire autant d'erreurs et avoir autant d'incompétence sur une machine de guerre lancée à cette vitesse", dit Patrick Rolland, lui-même grièvement blessé dans l'accident qui a coûté la vie à son frère Alain, âgé de 60 ans.

Bientôt à la retraite, Alain avait invité à bord plusieurs membres de sa famille pour cette dernière marche d'essais du TGV Est dont son neveu Thomas, alors âgé de 16 ans, qui a décrit l'effroi de l'adolescent d'alors se retrouvant, "terrifié", dans "l'eau, la boue et des morceaux de chair humaine".