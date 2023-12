Des activistes bloquent l'entrée d'une filiale d'une entreprise d'armement israélienne

Des activistes pro-Palestine se sont attachés lundi matin aux grilles de l'entreprise OPI Sensor Systems à Audenarde. Cette entreprise appartient au groupe d'armement israélien Elbit Systems, qui fournit entre autres des drones et des équipements militaires terrestres de l'armée israélienne ainsi que du matériel de surveillance pour le mur en Cisjordanie. Leur objectif est d'en bloquer son accès et la production pour dénoncer "les massacres des Palestiens en cours, la politique générale d'Israël et la complicité de la Belgique dans la production d'armes".

"Par le matériel militaire qu'elle produit et par son soutien financier à l'Etat colonial israélien, elle a une responsabilité dans les massacres en cours à Gaza", estiment les activistes de Rise up. "Le fait qu'Elbit Systems opère sur le sol belge augmente la responsabilité de la Belgique dans l'horreur et les crimes de guerre en Palestine", affirment-ils.

Les militants dénoncent le fait que la Belgique permette aussi à "de grandes institutions belges, comme Solvay, l'ULB, l'UNamur ou la KULeuven, de participer à l'armement d'Israël". Ils exigent la fermeture d'Elbit Systems et "de toute autre entreprise d'armement israélien", l'arrêt des partenariats à caractère militaire liant les institutions belges avec Israël et que les gouvernements fédéral et régionaux prennent des mesures pour interdire l'exportation d'armes à destination du pays, par exemple pour les seconds en retirant les permis d'implantation et d'exploitation d'entreprise à toute société impliquée dans l'armement israélien.