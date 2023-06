Des espèces animales menacées de disparition à cause du surplus d'azote dans la nature

Des chercheurs de plusieurs universités et instituts de recherche néerlandais et belges, parmi lesquels la VUB, ont averti mardi que plusieurs espèces animales sont menacées de disparition en raison des effets des retombées d'azote dans la nature. Entre autres, les insectes à métamorphose complète comme les papillons, les abeilles et les mouches.

Les espèces animales qui doivent pouvoir croître rapidement, comme les papillons, les abeilles et les mouches, sont confrontés à des carences en phosphate dans les plantes. Ces espèces souffrent davantage, notent les chercheurs qui ont publié leurs conclusions dans la revue internationale Biological Reviews.

"En Belgique, et plus particulièrement dans certaines régions de Flandre occidentale et orientale, nous sommes les champions du monde des émissions d'azote", a ajouté Harry Olde Venterink de la VUB. "Les effets sur la diversité de la flore et donc de la faune sont correspondants."