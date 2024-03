Epilogue judiciaire de l'affaire des faux espions de Renault

Le parquet a requis quatre ans de prison avec sursis et une amende de 100.000 euros à l'encontre du principal prévenu, Dominique Gevrey, 65 ans, un ancien officier de la direction de la protection et de la sécurité de la défense (DSPD), reconverti dans la sécurité privée et recruté par Renault.

L'accusation le soupçonne d'avoir "trompé" Renault pour lui soutirer plus de 318.000 euros pour payer une "source" qui... n'aurait jamais existé.

Dominique Gevrey est le seul des trois prévenus (un quatrième mis en cause est mort avant le procès) à être poursuivi pour escroquerie et tentative d'escroquerie.

Contre les deux autres prévenus, Marc T. et Michel L., jugés respectivement pour recel de violation du secret professionnel et complicité d'escroquerie et de tentative d'escroquerie, le parquet a demandé dix-huit mois de prison avec sursis et 20.000 euros d'amende et six mois de prison avec sursis et 5.000 euros d'amende.