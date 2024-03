Plus de 173 millions d'euros de pertes pour Mithra en 2023

Moins d'une semaine après l'annonce du départ de son CEO et de la mise en vente d'actifs, la biotech liégeoise Mithra a dévoilé vendredi ses résultats pour l'année 2023. Le chiffre d'affaires est en berne et la perte nette atteint plus de 173 millions d'euros sur un an, malgré une hausse des ventes de ses produits.