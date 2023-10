France: de nombreux aéroports régionaux évacués après des alertes à la bombe

La préfecture des Pyrénées-Atlantiques a ensuite ajouté que des "faits similaires" avaient eu lieu à Pau et Biarritz qui font l'objet de procédures d'évacuation préventive et de levée de doute "à la suite d'une alerte à la bombe". "Aucune menace sérieuse n'est identifiée à ce stade", a précisé la préfecture.

"Respectivement à 11H30, 12H00, et 12H15 les aéroports de Nice, Lyon Bron et Lille reprenaient progressivement leur activité, le doute étant levé", a précisé à l'AFP une deuxième source policière.

- Perturbations à Toulouse -

Un porte-parole de la Direction générale de l'aviation civile (DGAC) a confirmé en fin de matinée qu'il y avait eu des "alertes à la bombe" et des "évacuations des aérogares" sur quatre plateformes: Lille, Lyon, Toulouse et Beauvais (au nord de Paris).

Selon le tableau de bord en ligne de la DGAC, l'aéroport de Toulouse-Blagnac concentrait peu après 13h30 l'essentiel des retards: plus de trois heures à l'arrivée et près de deux heures au décollage. Les retards qui ont atteint une heure et demie à Lille à midi étaient résorbés et ceux à Beauvais-Tillé étaient retombés à une demi-heure à l'arrivée.

Des milliers de personnes étaient encore éparpillées à l'extérieur de l'aérogare à 13H20, a constaté un journaliste de l'AFP sur place.

"L'inspection de l'aéroport est en cours", a indiqué le service communication de l'aéroport de Blagnac, confirmant que des démineurs étaient sur place. La fin de l'inspection et le début de la reprise de l'activité sont prévus "en milieu d'après-midi", a-t-il ajouté.

Le trafic était également "perturbé" avec "un risque de congestion" autour de l'aéroport, a souligné Bison Futé, en conseillant d'éviter le secteur.

L'aéroport de Toulouse-Blagnac était en 2022 le septième aéroport le plus fréquenté de France, avec sept millions de passagers, selon l’Union des aéroports français

- Retour à la normale -

Selon la communication de l'aéroport de Nice, il "y a eu juste une alerte au colis suspect, quelque chose de fréquent, qui a nécessité la mise en place d'un périmètre de sécurité. Mais tout est rentré dans l'ordre".

"La préfecture a donné un avis favorable pour que le personnel et les passagers réintègrent l'aéroport", a pour sa part indiqué l'aéroport de Lille sur X (ex Twitter). "L'aérogare a été évacuée vers 10H30", selon une porte-parole. "Il ne s'agit pas d'un jour de grande affluence", a-t-elle ajouté.

Les vols en provenance de Marrakech, Genève et Constantine, qui devaient atterrir à Lille entre 11H05 et 11H40, ont été déroutés, est-il précisé sur le site internet.

A l'aéroport de Bron (un aéroport d'affaires près de Lyon), "il y a eu une levée de doutes, le trafic a repris", a précisé la direction de l'aéroport.

A Nantes aussi, le trafic a repris. Huit vols ont été auparavant déroutés et huit mis en attente au départ.

Le musée du Louvre a été évacué samedi, ainsi que le château de Versailles samedi et mardi après des fausses alertes. Le lycée-collège Gambetta d'Arras où le professeur a été tué a lui été évacué après une alerte à la bombe lundi.