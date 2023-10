Glyphosate: des effets "sous-estimés" sur les vers de terre et les sols, selon une chercheuse

Directrice de recherche en agroécologie, écologie et écotoxicologie du sol, elle prône son interdiction au profit d'une agriculture plus vertueuse.

Alors que les Etats membres de l'Union européenne débattent de la prolongation pour dix ans de l'autorisation du glyphosate, Céline Pelosi de l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (Inrae), alerte sur les effets néfastes de cet herbicide sur les vers de terre, et donc sur la fertilité des sols.

REPONSE: Les effets du glyphosate sont sous-estimés. La Commission européenne (qui s'appuie sur les recommandations de son agence sanitaire EFSA, NDLR) n'a pas pris en compte suffisamment les études scientifiques pour évaluer les effets du glyphosate sur l'homme et son environnement. Plus de 60 études ont été publiées sur les effets du glyphosate sur les vers de terre et quasiment aucune n'a été retenue.

Le ver de terre ne meurt pas quand il est exposé au glyphosate. Ce sont vraiment des effets à long terme - avec des doses répétées -, sur la reproduction et la croissance notamment, mais aussi sur le comportement. Quelques études en Amérique latine ont montré qu'au bout d'une vingtaine d'années, à raison de trois applications de glyphosate à doses recommandées par an, on arrive à quasiment une extinction des vers de terre. Donc avec un test au laboratoire sur du court terme, c'est impossible de mettre en évidence ces effets.

Q: Quel est le rôle des vers de terre pour les écosytèmes?

R: Les vers de terre participent à la fertilité des sols et leur présence permet d'augmenter de 25% à 30% la production végétale. Ils sont très actifs dans l'enfouissement des matières organiques. Ils créent des structures qui permettent le passage de l'eau et de l'air dans les sols. Ils contribuent de façon majeure à l'équilibre de nos sols, à leur fertilité et à leur durabilité. On en a vraiment besoin.