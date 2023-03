Greenwashing: l'UE veut faire le grand ménage sur les étiquettes

"Zéro carbone", "à base de matériaux recyclés", "empreinte climatique réduite"... Dans sa proposition législative attendue à la mi-journée, qui sera ensuite négociée par les Etats membres et les eurodéputés, Bruxelles veut endiguer la prolifération des formules destinées à happer le consommateur soucieux de l'environnement.

Affirmations trompeuses, labels verts fantaisistes, bilans carbone douteux: la Commission européenne présente mercredi son plan pour éliminer l'écoblanchiment des étiquettes et des publicités, avec des sanctions "dissuasives" pour les entreprises faisant des déclarations infondées.

"Les consommateurs manquent d'informations fiables, ils sont confrontés à des pratiques commerciales trompeuses et au manque de transparence et de crédibilité des labels environnementaux", déplore l'exécutif européen dans un projet du texte consulté par l'AFP.

Et l'examen de 232 "labels écologiques" européens montrait que la moitié étaient accordés avec des vérifications "faibles ou inexistantes".

Sur 150 allégations vertes (emballages, publicités) examinées par la Commission en 2020, la moitié (53%) contenaient "des informations vagues, trompeuses ou non étayées": textile, cosmétiques, électroménager... aucun secteur n'était épargné.

Après avoir proposé en mars 2022 de bannir "les allégations environnementales génériques et vagues" ("produit vert", "éco-responsable"...), Bruxelles veut interdire toute affirmation qui ne serait pas soutenue par des bases factuelles et scientifiques, accessibles via QR code ou site internet.

Le projet enjoint aux États de "veiller à ce que les allégations environnementales concernant des produits et entreprises soient justifiées sur la base d'une méthodologie" fondée "sur des preuves scientifiques reconnues", identifiant aussi les impacts environnementaux négatifs, et tenant globalement compte du "cycle de vie" (composants, usage, recyclage...).

Les systèmes de certification environnementale seraient soumis aux mêmes critères, avec des règles de transparence, d'indépendance et de supervision.