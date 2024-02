Italie: vers une mise sous tutelle de l'Etat de l'aciérie géante ex-Ilva

Après des mois de négociations infructueuses avec ArcelorMittal, le gouvernement italien s'apprête à annoncer lundi sa décision sur la mise sous tutelle de l’Etat de l'aciérie en difficulté ex-Ilva, dont le géant de la sidérurgie est le premier actionnaire.

Au bord de l'asphyxie financière et croulant sous une dette de 3,1 milliards d'euros, l'ex-Ilva, l'une des plus grandes aciéries d'Europe située à Tarente (sud), n'arrive plus à rémunérer une grande partie de ses fournisseurs ni à régler ses factures de gaz et d'électricité.