Wall Street termine en hausse, mais le rebond est limité

Le Dow Jones a pris 0,20%, l'indice Nasdaq a gagné 0,58% et l'indice élargi S&P 500 a progressé de 0,51%.

La Bourse de New York a terminé en hausse, mercredi, mais n'est pas parvenue à franchement rebondir, le marché restant prudent avant la publication vendredi du rapport mensuel sur l'emploi aux Etats-Unis.

"On était prêt pour un rebond", a commenté Steve Sosnick, analyste d'Interactive Brokers. "Les investisseurs cherchent les bonnes affaires et ils se sont positionnés après le creux d'hier (mardi). Mais l'élan est resté modéré."

Le tableau a été contrasté sur le marché actions mercredi, y compris au sein des "Magnificent Seven", les sept valeurs du secteur technologique qui tirent Wall Street depuis plus d'un an.

Seuls Meta (+1,20%) et l’inoxydable Nvidia (+3,18%) ont fini dans le vert, alors que tous les autres ont reculé.

Tesla a été particulièrement malmené (-2,32%). Un analyste de Morgan Stanley a dit tabler sur une déception pour les résultats du premier semestre du constructeur automobile.