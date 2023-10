La Bourse de Paris, frileuse avant le week-end, retourne vers les 7.000 points

La frilosité des investisseurs face au risque géopolitique et la remontée des cours du pétrole ont entraîné les actions de la Bourse de Paris en nette baisse de 1,42% vendredi, près des 7.000 points.

Les affrontements, lancés samedi par une attaque du Hamas, ont déjà fait des milliers de morts et des centaines de milliers de déplacés.

Israël a ordonné vendredi l'évacuation de "tous les civils" de la ville de Gaza "pour leur propre sécurité et protection", alors que l'Etat israélien continue de pilonner le territoire palestinien au septième jour de sa guerre contre le mouvement islamiste Hamas.

Cette situation a fait s'envoler les prix du pétrole de près de 4% au moment de la clôture parisienne.

Mais les inquiétudes sont aussi économiques et portent tant sur "le ralentissement de la zone euro", avec vendredi une révision à la baisse d'une prévision de croissance en Italie et, aux Etats-Unis, la dégradation de la confiance des consommateurs américains plus marquée que prévu, a noté la gérante.

Ce climat de défiance s'est traduit par un attrait vers le marché obligataire, ce qui a provoqué une baisse des taux.