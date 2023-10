La Bourse de Paris sans entrain au lendemain de l'inflation américaine

Dans le sillage de l'objectif de la banque centrale américaine (Fed) de ramener l'inflaton à 2%, ces chiffres "ne sont pas les plus encourageants dont la Fed pouvait rêver, mais, ils ne sont pas non plus trop inquiétants", résume Sebastian Paris Horvitz, directeur de la recherche de LBP AM.

Toutefois, la "dynamique actuelle de la croissance et de l'inflation" au sein de la première puissance économique mondiale, "devrait lui faire maintenir un discours visant à conserver des conditions monétaires restrictives pendant un certain temps", poursuit l'économiste.

Les investisseurs se sont également tournés vers les chiffres de l'inflation en Chine publiés dans la nuit. L'IPC en Chine s'est inscrit le mois dernier à 0,0% sur un an, selon le Bureau national des statistiques (BNS), alors que les analystes sondés par l'agence Bloomberg anticipaient pour septembre un rebond des prix (+0,2%).