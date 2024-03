La CGSLB s'associe au préavis de grève de la FGTB chez Audi Brussels

Le syndicat libéral CGSLB a déclaré vendredi son soutien au préavis de grève déposé la veille par la FGTB-ABVV au sein de l'usine Audi à Forest. Ce préavis a été initié en réaction à l'annonce du groupe allemand d'une réduction de la production sur le site bruxellois et de la suppression de 371 emplois intérimaires.

La CGSLB a dénoncé par voie de communiqué les récentes décisions d'Audi, affirmant que la suppression de centaines d'emplois intérimaires "est d'autant plus dure que le programme de production reste inchangé jusqu'aux grandes vacances". La direction du groupe automobile avait indiqué jeudi avoir déjà recouru à des mesures de chômage temporaire en février, puis en mars, à chaque fois durant deux semaines, en raison de "conditions économiques difficiles".

Le syndicat libéral s'interroge sur la réorganisation du travail avec autant de collaborateurs en moins, sur l'avenir des travailleurs plus âgés et plus généralement sur l'avenir de l'usine de Forest.