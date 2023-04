La composante Terre étoffe sa panoplie de drones, avec l'Integrator

La composante Terre de l'armée belge est en passe d'accroître sensiblement le nombre et la variété de sa panoplie de drones utilisés pour des missions d'observation et de reconnaissance, principalement par une unité spécialisée dans ces tâches, le bataillon de Chasseurs à Cheval - ou Istar -, a-t-on appris mardi de sources concordantes.

La Défense dispose ainsi de seize systèmes Raven, soit 48 mini-drones. Huit systèmes ont été commandés en 2016 et livrés en 2017. Huit systèmes supplémentaires ont été commandés et livrés en 2020, a récemment précisé la ministre de la Défense, Ludivine Dedonder (PS), dans une réponse à une question parlementaire.

L'armée dispose déjà depuis 2017 de mini-drones - les militaires préfèrent parler de mini-UAS ("Unmanned Aircraft Systems") - de type RQ-11 Raven, achetés en commun avec les Pays-Bas et le Luxembourg.

La mission des forces spéciales belges en Irak, entre janvier 2015 et fin novembre 2018, a nécessité la location d'abord, puis l'achat aux États-Unis de drones plus performants, des RQ-20 Puma. Quatre systèmes RQ-20 Puma LE (Long endurance) - soit huit UAS - ont été commandés et livrés en 2021.

Selon Mme Dedonder, la Défense prévoit d'acheter huit systèmes Raven supplémentaires et huit systèmes Puma.

Mais la Défense a également fait l'acquisition en décembre 2020, en collaboration avec les Pays-Bas et le Luxembourg de deux systèmes Tactical Unmanned Aircraft System (TUAS) de type RQ-21 Integrator (ou Blackjack) conçus par la firme Insitu, une filiale du groupe américain Boeing.