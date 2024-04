La Corée du Sud commémore le 10e anniversaire du naufrage du ferry Sewol

"Je pensais que je serais capable de me dire que peut-être, après dix ans, la douleur serait un peu moins forte. Mais au lieu de cela, c'est encore plus douloureux aujourd'hui. Je veux tellement entendre sa voix pour ne pas oublier. Il y a ce désir, et le vide", a-t-elle déclaré, en amont de la cérémonie.

Pour le dixième anniversaire du naufrage, le président sud-coréen Yoon Suk Yeol a présenté ses condoléances aux familles des victimes mardi lors d'une réunion de cabinet.

"Même si dix ans se sont écoulés, le souvenir des événements du 16 avril 2014 reste vif dans ma mémoire", a-t-il dit. "Je prie pour les malheureuses victimes et j'adresse à nouveau mes plus sincères condoléances aux familles endeuillées".