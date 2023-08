La France continue de suffoquer, 19 départements en vigilance rouge canicule, 37 en orange

La France continue de cuire mercredi: 19 départements sont en vigilance rouge sur une diagonale allant du Gers jusqu'à l'Ain et 37 autres en orange pour canicule, un épisode "intense" et "durable", voire "exceptionnel" dans certaines localités.

Une température "déjà remarquable" de 43 degrés a été mesurée au Puy-Saint-Martin, dans la Drôme.

"Une vague de chaleur durable et intense s'est installée sur les deux tiers sud du pays. Elle revêt un caractère remarquable voire exceptionnel dès à présent en vallée du Rhône et sur le sud du Massif central, puis progressivement en Occitanie et jusqu'à l'ouest de l'Aquitaine demain", relève Météo France.

Les températures maximales y atteindront de 40 à 42 degrés, voire localement plus, avec des probables records à la clé, avertit le service météorologique.