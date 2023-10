La lutte pour la restauration de la plus vaste forêt tropicale d'Amérique centrale

Le soleil lui brûle le dos, mais l'homme de 35 ans reste convaincu du succès du modèle communautaire mis en place depuis une quinzaine d'années pour freiner la déforestation illégale, conserver la forêt et sa biodiversité et nourrir la population locale.

Sur cette zone appelée La Colorada, les étendues d'herbe occupent quelque 600 hectares de ce qui était autrefois la jungle, indique Leonel Acosta, qui préfère arracher l'herbe plutôt que la brûler. Si elle brûle, elle repousse plus fort, dit-il, fier de montrer comment des zones de prairie ont déjà été reboisées avec des cèdres et des acajous.

Pour atteindre ces objectifs, le gouvernement et les communautés travaillent de concert avec la Wildlife conservation society (WCS). Depuis 2009, l'organisation sensibilise les communautés à l'environnement et leur propose des formations en agriculture, sylviculture ou encore apiculture.

Dans d'autres zones, les populations cultivent du maïs, des haricots, des patates douces et du yucca, au milieu d'espèces "ligneuses" qui seront productives d'ici quelques années, explique Antonio Juarez, un habitant de 38 ans. "Peut-être pas nous (...) mais nos enfants seront la génération qui pourra profiter de ces arbres", dit-il.

- Expulsions -

Nichée au nord du pays, à la frontière avec le Mexique et le Belize, cette immense réserve de plus de 2,1 millions d'hectares où vivent 200.000 personnes, est passée de 20% à 33% de déforestation entre 2000 et 2022, à cause du trafic de bois, des incendies et, surtout, de la mise en place de pâturages pour le bétail.