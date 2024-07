La mythique verrerie française Duralex fixée sur son sort vendredi

Salariés et organisations syndicales, plongés depuis fin avril dans la plus grande incertitude concernant leur avenir, après le placement en redressement judiciaire de leur entreprise, espèrent un dénouement positif.

"On est confiants, on attend le dénouement: on veut prendre notre destin en main avec ce projet de Scop", a martelé Suliman El Moussaoui, délégué syndical CFDT.

- "Marque emblématique" -

Une deuxième offre, celle de la SARL Tourres et Cie, détenue par Stéphanie et Adrien Tourres, prévoit de conserver 183 salariés et envisage l'instauration de synergies techniques et commerciales au sein du groupe.

Ce projet a les faveurs de la CGT, qui privilégie "l'accompagnement d'un industriel qui permettra de faire davantage bouger les choses".

"On a beaucoup travaillé pour présenter un projet raisonnable et réaliste", avait pointé Adrien Tourres à l'issue de son passage devant le tribunal, qualifiant l'entreprise de "marque emblématique".

Le groupe possède deux verreries, Waltersperger (Seine-Maritime) reprise en 2018 et spécialisée dans le flaconnage de luxe pour la cosmétique avec une quarantaine de salariés, et La Rochère (Haute-Saône), qui compte une centaine d'emplois et travaille notamment pour les arts de la table.

La troisième offre émane de Carlesimo Investissements/GCB Investissements, groupe industriel familial qui possède deux fonderies, Navylest International, spécialisé dans les quilles en plomb pour les bateaux, et Lory International. Elle ne propose la reprise que de 125 emplois.

Cette décision de la juridiction d'Orléans devrait être l'épilogue d'une énième crise connue par Duralex, régulièrement confrontée à des difficultés financières depuis une vingtaine d'années.

Après une nouvelle procédure de redressement judiciaire il y a trois ans, l'entreprise a subi la flambée des prix de l'énergie après l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022, sauvée temporairement par un prêt de 15 millions d'euros de l'Etat.

En 2023, son chiffre d'affaires est tombé à 24,6 millions d'euros, contre plus de 31 millions en 2022.

Duralex, qui fut la fierté de la production industrielle française, qualifiée de "tour Eiffel de la vaisselle", est actuellement aux mains de la Compagnie française du verre, également propriétaire de Pyrex, qui l'avait reprise à la barre de ce même tribunal en 2021.