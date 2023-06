La prudence après la FED et avant la BCE

Après le maintien des taux de la FED la veille et dans l'attente des annonces de la BCE, la prudence reprenait le dessus jeudi matin en Europe où le BEL 20 repartait de 0,6% à la baisse en s'inscrivant à 3.643 points vers 11h00 avec 14 de ses éléments dans le rouge, Aedifica (66,25), GBL (73,38) et WDP (26,38) étant momentanément inchangées.

KBC (62,96) et Ageas (38,05) valaient 1,1 et 0,3% de moins que la veille tandis que AB InBev (52,38) gagnait 0,1%.

Solvay (106,05) emmenait les baisses en reculant de 1,9%, arGEN-X (359,40) et Galapagos (38,38) reculant de 1,3 et 0,5% alors que UCB (84,42) regagnait 0,6%.

Aperam (32,98) et Umicore (27,53) reperdaient 1,1 et 1,4%, Melexis (89,35) et D'Ieteren (170,70) reculant de 1,4 et 1,3%, Proximus (7,16) et Sofina (204,00) de 0,6%.

Vedettes la veille, Colruyt (34,58) et Recticel (12,00) progressaient de 0,9 et 0,8% de plus, Euronav (15,15) et DEME (126,60) gagnant de même 1,4 et 1,6% tandis que Viohalco (6,20) ajoutait 2,1% aux 5,6% gagnés mercredi, Atenor (28,30) rebondissant de 8% grâce au soutien de Belfius.

Mithra (2,72) regagnait enfin 3,8% tandis que Oxurion (0,0029) remontait de 7,4%, IBA (16,70) et Onward Medical (6,04) qui reculaient de 1,5 et 1,6%.