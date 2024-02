La reprise du CHR Sambre et Meuse devrait être effective au 1er janvier 2025

Afin de répondre aux enjeux du secteur hospitalier, la reprise du Centre hospitalier régional Sambre et Meuse (CHRSM) devrait être clôturée le 1er janvier 2025, ont annoncé lundi les partenaires. C'est la candidature de l'Association Hospitalière Sambre et Meuse (AHSM) qui a été retenue, les hôpitaux de Namur et d'Auvelais évoluant au passage vers une gestion privée à but non lucratif.