Le BEL 20 a balayé son regain de la veille

Solvay (95,98) cédait par contre 0,12%, Galapagos (30,83) et arGEN-X (446,40) chutant de 3,72 et 2,26%.

Aedifica (48,08) et Cofinimmo (55,55) étaient de même reparties de 2,75 et 1,33% à la baisse, D'Ieteren (138,00) et Ackermans (137,10) reculant de 1,92 et 1,01%, Aperam (25,18) et Umicore (22,23) de 0,79 et 2,80%, Elia (90,55) et Proximus (7,56) de 0,11 et 1,54%.

Crescent (0,0072) plongeait par ailleurs de 14,3%, Unifiedpost (2,095) chutant de 5,8% tandis que Greenyard (5,55) et Agfa-Gevaert (1,478) abandonnaient 2,6 et 3,4%.