Le BEL 20 se distingue Proximus en tête

KBC (59,44) valait 0,93% de moins que mardi, Ageas (36,25) et AB InBev (52,46) s'appréciant par contre de 0,11 et 1,18%.

Solvay (111,05) et UCB (82,30) progressaient de 2,16 et 1,55% en compagnie de arGEN-X (482,40), positive de 0,65%, alors que Galapagos (34,58) reperdait 1,40%.

Aperam (27,32) et Umicore (24,29) étaient positives de 1,15 et 1,50%, Cofinimmo (70,50) et WDP (25,20) remontant de 1,51 et 0,64% alors que Sofina (206,60) et Melexis (86,90) perdaient 1,43 et 0,40%.

Euronav (14,655) reculait par ailleurs de 4,59% pour une hausse de 0,27% compte tenu de son détachement de coupon.

Belysse (0,81) plongeait de 10% et Kinepolis (41,65) chutait de 3,1% tandis que des pertes de plus de 2% étaient relevées en DEME (104,60), Azelis (19,10), CFE (7,52) et BNB (508,00).