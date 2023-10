Le marché de l'immobilier se maintient en Wallonie mais diminue à Bruxelles et en Flandre

Le marché de l'immobilier a surtout diminué en Flandre de janvier à septembre, de 5%, tandis qu'il s'est contracté de 1,7% à Bruxelles. Le nombre de transactions immobilières est par contre resté stable (+0,1%) en Région wallonne.

Par province, le Hainaut a enregistré la plus forte croissance en un an (+3,3% par rapport aux trois premiers trimestres de 2022), devant Namur (+1,9%) et le Brabant Wallon (+1,5%). Liège a enregistré une baisse de 1,7%, contre -6,3% dans la province du Luxembourg.