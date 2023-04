Le monde agricole du Hainaut donne rendez-vous au public tout au long du mois de mai

Les instances de la province de Hainaut et de Hainaut Développement ont présenté, mercredi à Mons, le projet 2023 qui s'inscrit dans le soutien et l'accompagnement proposés aux agriculteurs et agricultrices du Hainaut. "L'objectif de l'action est de rapprocher agriculteurs et citoyens, de faire découvrir les métiers du monde agricole, de valoriser les savoir-faire dans le monde agricole en Hainaut", a indiqué Fabienne Devillers, députée du Hainaut.

"Rendez-vous en terre agricole" proposera plus de 30 activités dans tout le Hainaut, notamment des projections de films documentaires, des visites à la ferme, des dégustations, des promenades champêtres, des pièces de théâtre, des balades à vélo, à pied, en attelage tiré par des chevaux de trait ou encore des marchés des producteurs locaux.