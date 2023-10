Le port de Gand enregistre une baisse de son trafic de marchandises

Le North Sea Port a enregistré une baisse de son trafic de marchandises lors des trois premiers trimestres de 2023, en comparaison à la même période en 2022, a indiqué l'autorité portuaire jeudi. L'activité du port belgo-néerlandais (entre Gand et Flessingue) est notamment touchée par les effets de la guerre en Ukraine et des tensions au Moyen-Orient, ainsi qu'une diminution de la demande mondiale et une volatilité des prix de l'énergie.