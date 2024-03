Le roi Philippe en visite à la Sabca pour célébrer le centenaire de l'aviation belge

Le souverain s'est d'abord entretenu quelques minutes avec la direction de la Sabca, notamment son président exécutif Stéphane Leburton et son directeur général Samuel Weynants. Le bourgmestre de Bruxelles, Philippe Close, était également présent pour l'occasion.

Le Roi a ensuite pu visiter le siège social de ce fleuron de l'industrie aérospatiale et de l'armement en Belgique. Outre ses fonctions corporatives, commerciales et financières, le site bruxellois de la Sabca abrite les bureaux d'ingénierie de la société et est responsable de la plupart de ses nouveaux programmes de développement. Quelque 680 personnes y travaillent.