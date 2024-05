L'économie japonaise s'est contractée plus qu'attendu au premier trimestre selon des données du gouvernement publiées jeudi, du fait notamment de scandales dans l'automobile et d'une consommation intérieure minée par l'inflation et la faiblesse du yen.

Le produit intérieur brut (PIB) du Japon entre janvier et mars a reculé de 0,5% comparé au trimestre précédent, alors que les économistes du consensus de l'agence Bloomberg tablaient sur un léger repli de 0,3%.