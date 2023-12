Les activistes de Code Rouge quittent l'aéroport de Liège

À Liège, 200 activistes, selon le mouvement, ont réussi à pénétrer dans le dépôt d'Alibaba dans la nuit de samedi à dimanche, avant d'être délogés par les forces de l'ordre pour des raisons de sécurité. Au terme de l'action, Code Rouge déplore un blessé parmi ses rangs: il s'agit d'une jeune femme qui a été transportée dans un hôpital de la région pour y subir une intervention pour un bras cassé.

"Nous sommes fiers de ces 1.200 activistes qui ont mené une action pacifique contre cette industrie polluante qu'est l'aviation. Le succès de notre action démontre qu'il n'est plus toléré que l'aviation puisse se développer et polluer sans la moindre entrave, et que les coûts soient supportés par chacun de nous", a estimé Xavier De Wannemaeker de Code Rouge. "Nous sommes également choqués par l'intervention musclée de la police. Nos activistes ont eu droit à des matraques, des gaz lacrymogènes au poivre, et d'autres brutalités policières au cours de leur action non-violente. Ce sont pourtant bien les grands pollueurs, tels que ces aéroports dépendants de subventions, qui sont les véritables criminels", ajoute-t-il.