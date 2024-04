Les congés scolaires entraînent des soucis de planification pour une PME wallonne sur deux

Près d'une PME wallonne sur deux (48,5%) et plus d'une PME bruxelloise sur trois (35,2%) admettent rencontrer des difficultés de planification en raison de la modification des vacances scolaires dans le sud du pays. C'est ce qui ressort d'un sondage réalisé en mars par le prestataire de services RH SD Worx.

Deux ans après un premier sondage réalisé à l'aube de la réforme des congés scolaires en Wallonie et à Bruxelles, qui révélait l'optimisme des petites et moyennes entreprises quant à cette révision du calendrier, SD Worx a mené une nouvelle enquête auprès de 870 dirigeants de PME à travers le pays. Les résultats dévoilés lundi montrent que 48,5% des PME wallonnes interrogées disent rencontrer plus de difficultés au niveau de la planification ou de la prise de congé du personnel. Elles étaient plus de 30% à faire part de cette inquiétude en juin 2022.

En Région bruxelloise, plus d'un tiers des PME interrogées (35,2%) confirment ces difficultés de planification (contre un quart en 2022), alors que 3,6% affirment que cette réforme du calendrier scolaire rend les choses plus faciles.