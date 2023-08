Les connexions ferroviaires entre les Pays-Bas et la Belgique vont augmenter fin 2024

Le nombre de trains intercity qui relient quotidiennement Bruxelles aux Pays-Bas va doubler à partir de fin 2024 et passer de 16 à 32, annoncent lundi les deux compagnies ferroviaires nationales, NS et SNCB.

Les seize nouveaux trains qui s'ajoutent à l'offre actuelle emprunteront la ligne à grande vitesse entre Amsterdam-Zuid et Bruxelles-Midi, aller-retour, avec des arrêts à Schiphol, Rotterdam et Anvers-Central. Le trajet, avec ces trains, durera deux heures environ, soit 45 minutes plus rapide que l'horaire en vigueur aujourd'hui. Ces trains constituent donc l'alternative aux Thalys, les TGV qui roulent entre les deux capitales.

Les trains IC roulent actuellement encore de Bruxelles-Midi à Amsterdam Centraal et font plus de haltes. Cette connexion subsistera mais sera raccourcie. A partir de 2025, ils proposeront également 16 trajets quotidiens entre Rotterdam et Bruxelles-Midi avec des passages à Breda, Noorderkempen, Anvers-Central, Anvers-Berchem, Malines, Brussels Airport, Bruxelles-Nord et Bruxelles-Central.