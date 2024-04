Les marges des entreprises ont plus contribué à l'inflation que les salaires, selon Oxfam

"En Belgique, les marges bénéficiaires ont deux fois plus contribué à l'inflation en 2021 que les augmentations de salaire", a indiqué l'ONG. "En 2022, la contribution des marges des entreprises à l'inflation était toujours 25% plus élevée que les salaires."

Ce rapport met en lumière la manière dont les inégalités se reproduisent systématiquement, en analysant la façon dont la richesse produite au sein des entreprises est redistribuée aux salariés, aux détenteurs de capitaux et à la collectivité. Quarante-cinq entreprises ont été examinées.

Selon Oxfam Belgique, les marges bénéficiaires des entreprises sont les plus élevées depuis 20 ans. Pourtant, les revenus des salariés n'augmenteront pas en 2024 (hors indexation). "Un non-sens alors même que la richesse générée par les salariés au sein des plus grandes entreprises actives en Belgique ces six dernières années a augmenté de 45%."

Ces superprofits se retrouvent dans les secteurs de l'énergie, de l'agroalimentaire, des nouvelles technologies et du transport maritime.

"En moyenne, 73% des profits des grandes entreprises sont reversés sous la forme de dividendes aux actionnaires. Sur les six dernières années, certaines ont même versé plus de dividendes qu'elles n'ont réalisé de bénéfices", a également pointé l'organisation, ajoutant que la Belgique, en plus de subventionner les entreprises rentables, constitue un paradis fiscal pour les détenteurs de capitaux.