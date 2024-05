Les pensionnés sont de plus en plus nombreux à prendre un "flexi-job"

Les personnes actives après l'âge légal de leur pension sont de plus en plus nombreuses à prendre un flexi-job. Alors que les plus de 64 ans ne représentent que 2% des travailleurs actifs, ils comptent pour près d'un cinquième des flexi-jobbers. "Et leur part continue d'augmenter très fortement, de pas moins de 28% entre 2023 et 2024", indique mercredi Acerta.