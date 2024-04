Les perspectives d'investissement des entreprises en forte baisse

La Banque nationale conduit une enquête sur les investissements deux fois par an, au printemps et à l'automne. Celle du printemps, menée du début de mars à la mi-avril, interroge les dirigeants d'entreprise sur l'orientation de leurs investissements durant l'année précédente (augmentation, stabilité, diminution) et sur leurs intentions en la matière pour l'année en cours.

L'indicateur des investissements dans l'industrie manufacturière s'établit à 12 points pour l'année 2023, soit six points de plus que la précédente enquête menée à l'automne dernier. Cela reste toutefois bien loin des 42 points enregistrés au printemps 2023. Concernant les perspectives pour 2024, l'indicateur est par contre en baisse et passe de 13 à 4 points seulement. Ce chiffre "témoigne d'un recul des intentions d'investir de la part des dirigeants d'entreprise de l'industrie", analyse la BNB.