Martin Buxant quitte LN24 et revient chez RTL Belgium

Martin Buxant quitte LN24, la chaîne d'informations qu'il a cofondée en 2019 avec Joan Condijts et Boris Portnoy, et revient chez RTL Belgium, ont annoncé mardi les deux médias par voie de communiqué.

Celui qui officiait sur Bel RTL et RTL Tvi de 2014 à 2019 va revenir au sein du groupe RTL Belgium comme journaliste chargé de couvrir l'actualité politique et économique. "Je suis particulièrement heureux de rejoindre le plus grand groupe médias du pays pour y faire rayonner la politique et l'économie. C'est un énorme challenge que j'aborde avec un enthousiasme dingue, surtout dans la perspective de 2024", a commenté Martin Buxant, qui a présenté durant cinq ans l'interview politique de la matinale sur Bel RTL. "À une année d'un rendez-vous électoral majeur en Belgique, l'arrivée de Martin Buxant va permettre à RTL info de délivrer à son public davantage d'analyses et d'explications dans des domaines parfois complexes", a ajouté Philippe Roussel, directeur de l'information chez RTL Belgium.

Martin Buxant, qui a également officié à La Libre Belgique, De Morgen et L'Écho, quitte LN24, la première chaîne belge d'informations en continu qu'il a créée en 2019 avec Joan Condijts et Boris Portnoy. "La direction remercie Martin Buxant pour tout ce qu'il a apporté à LN24 depuis sa création", a commenté le groupe IPM, propriétaire de la chaîne de télévision depuis 2021. Le journaliste était en charge de l'éditorial et de l'interview politique de la matinale de LN24 et de LN Radio.