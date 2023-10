Melbourne, "smart city" à l'éclairage public wallon

Melbourne est éclairée par les luminaires de la firme belge Schréder qui contribuent à rendre la ville plus "intelligente". Le groupe a présenté ses ambitions durables jeudi à la princesse Astrid et sa délégation, dans le cadre de la mission économique en Australie, lors d'un séminaire sur les "smart cities" qui était organisé à l'hôtel de ville.

"En plaçant un boitier doté d'un capteur sous un luminaire, cela nous permet d'introduire de l'intelligence dans un luminaire. Ce capteur non seulement envoie des commandes à l'éclairage public, mais remonte aussi des données à nos serveurs qui permettent de prendre des décisions", illustre-t-il.

Schréder est un groupe wallon basé à Liège qui est leader en éclairage public en Australie et en Nouvelle-Zélande. Dans la seconde ville d'Australie, "c'est une technologie "made in Belgium" qui profite aux citoyens de Melbourne", assure Tomas Almeida, directeur des relations institutionnelles chez Schréder. Melbourne est en effet dotée de 16.000 luminaires équipés par l'entreprise liégeoise.

"La technologie adoptée est une technologie ouverte interopérable, ce qui nous permet dans un futur très proche de collecter des informations de plusieurs types de capteurs que ce soit des données environnementales, de transports, de mobilité urbaine, de qualité de l'air. Donc beaucoup de données à utiliser dans la gestion des villes du futur", poursuit M. Almeida.

Il insiste toutefois sur le "pari démocratique et technologique" du groupe. "Nous aidons les villes dans leur transition numérique, mais en prenant toujours compte des citoyens et de leurs droits et libertés, ce qui est un élément différenciateur important face à l'offre technologique issue d'autres régions du monde", détaille encore M. Almeida.

Le groupe Schréder représente un chiffre d'affaires global de 500 millions d'euros, dont environ 15 millions en Australie. 10% du chiffre d'affaires est investi dans la recherche et le développement.