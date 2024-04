Mithra a reçu des offres pour certains actifs et demande la suspension de sa cotation

Mithra est en difficultés depuis un certain temps et a annoncé début février que ses liquidités ne lui permettraient de tenir que jusqu'au début du mois de mars (avant obtention du crédit). Un plan d'urgence a ensuite été enclenché, signant le départ immédiat du CEO et le début de processus de monétisation des filiales du groupe. Une large part des plus de 200 travailleurs de l'entreprise sont au chômage temporaire depuis la fin mars.

Le groupe doit tenir son assemblée générale des actionnaires le 30 mai. Les principaux actionnaires de Mithra sont son co-fondateur, François Fornieri, le fonds américain Armistice Capital et Noshaq (anciennement Meusinvest).