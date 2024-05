Monnaie fragile, grosse coupure: l'Argentine lance un billet de 10.000 pesos

Un an à peine après avoir lancé un billet de 2.000 pesos, l'Argentine, à l'inflation toujours hors de contrôle et à la devise toujours fragile, a lancé mardi un billet de 10.000 pesos, plus grosse coupure désormais en circulation.

Il y a un an pile, le précédent gouvernement (péroniste, centre-gauche) lançait un billet de 2.000 pesos (8,50 dollars à l'époque au change officiel, mais 2,20 dollars à présent), pour faire face à une dépréciation continue de sa monnaie et à une inflation déjà dévorante (+211% sur l'année 2023).

Le gouvernement a changé et le nouveau président ultralibéral Javier Milei administre une cure d'austérité à l'économie et à l'Etat, après une forte dévaluation. Mais l'inflation tarde à baisser (+51% au premier trimestre), et le peso, quoique stabilisé autour de 900 pour un dollar, est encore surévalué aux yeux de nombre d'économistes.

Le gouvernement, lui, préfère une lente dépréciation glissante et maîtrisée, mais les banques réclamaient des coupures plus grosses que le billet de 2.000 pesos. Actuellement, avec 2.000 pesos on peut acheter à Buenos Aires un café et une "media luna" (mini croissant local) dans un établissement plutôt bas de gamme.