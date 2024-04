"Notre moment Oppenheimer": à Vienne, appel à réguler les "robots tueurs"

L'événement a réuni lundi et mardi un millier de participants de plus de 140 pays, à la fois responsables politiques, experts et représentants d'ONG et de la société civile.

Avant que "la fenêtre ne se referme", "nous avons la responsabilité d'agir et de mettre en place les règles nécessaires pour protéger l'humanité", exhorte la déclaration, qui va désormais être transmise au secrétaire général de l'ONU. "Le contrôle humain doit prévaloir dans l'utilisation de la force".

La veille, le ministre autrichien des Affaires étrangères, Alexander Schallenberg, avait déploré le blocage diplomatique sur le sujet.