Nouveau rebond de Mithra dans un marché par ailleurs sur la défensive

arGEN-X (441,20) et Solvay (103,95) valaient 0,2 et 0,6% de moins que lundi alors que UCB (80,08) repassait de 0,2% dans le vert.

AB InBev (51,76) et Elia (105,30) se distinguaient par des regains de 0,9 et 1,1%, Galapagos (36,75) emmenant à nouveau les baisses avec un recul de 1,4% en compagnie de Aperam (27,13) et Umicore (26,43) qui abandonnaient 1,2%.

KBC (68,86) et Ageas (38,23) reculaient de 0,9 et 0,2% tandis que Melexis (93,15) et D'Ieteren (160,60) cédaient 0,3%.

Jensen (32,60) était par ailleurs positive de 1,5%, CFE (9,11) et Shurgard (40,85) remontant de 1,1 et 0,9% tandis que Kinepolis (48,00) reperdait 1,5%.

Celyad (0,598) et MDxHealth (0,347) rebondissaient de 15 et 3,6%, Biocartis (0,337) et Hyloris (11,65) s'appréciant de 2,7 et 2,6% alors que Oxurion (0,0022) reperdait 12% supplémentaires.