Partenariat renforcé de Turkish Airlines avec Airbus et Rolls Royce

La compagnie nationale turque Turkish Airlines a signé lundi en grande pompe un accord de partenariat renforcé avec l'avionneur européen Airbus et le britannique Rolls Royce pour la production de composants en Turquie.

Aucun des partenaires n'a confirmé le montant de cet accord, mais le patron d'Airbus Guillaume Faury a indiqué que la valeur créée serait, "à terme, de l'ordre" des 20 milliards de dollars avancés par la presse.

"Chaque Airbus que nous livrons en Asie ou aux États-Unis contient déjà des composants fabriqués en Turquie", a insisté M. Faury, rappelant qu'au cours des 20 dernières années, l'avionneur européen avait soutenu directement ou non 3.500 emplois dans le pays et qu'il avait "investi 4 milliards de dollars", qu'il comptait porter à "six ou sept milliards d'ici 2030".

Turkish Airlines est devenue en quelques années l'une des principales compagnies aériennes au monde, desservant 346 destinations dans 130 pays, notamment depuis l'aéroport international d'Istanbul.