Six mois de prison pour un Suédois qui s'est montré violent après avoir manqué son vol

Un Suédois a été condamné jeudi par le tribunal correctionnel de Bruxelles à six mois de prison et une amende de 400 euros, tous deux avec sursis, pour avoir blessé en décembre 2022 deux agents de police à l'aéroport de Bruxelles-National. Ces derniers avaient interpellé le voyageur qui s'était montré vindicatif après avoir manqué son vol.

Le prévenu s'était présenté à la mauvaise porte d'embarquement et avait, de fait, manqué son vol. Lorsqu'il a protesté vigoureusement, il lui a été demandé à plusieurs reprises de quitter l'aéroport. En vain, la police a décidé de l'interpeller.

Lors de son transfert vers les cellules, les choses ont complètement dérapé. Le Suédois a réussi à se défaire de ses menottes et de sa ceinture de sécurité, après quoi les agents ont à nouveau tenté de le maîtriser. Le Suédois a alors donné des coups de pied et de poing aux policiers et les a mordus. Après les faits, les deux agents ont été en incapacité de travail pour quinze jours.