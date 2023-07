Sur dix ans, "8 à 10 milliards d'euros" nécessaires pour renouveler les forêts en France, selon le ministre de l'Agriculture

Ce "vaste programme d'intervention sur plus d'un million d'hectares" pour le renouvellement d'une forêt désormais vulnérable "représente un investissement de 8 à 10 milliards d'euros" à partager entre les propriétaires privés, qui détiennent 75% de la forêt, et l'Etat, selon le rapport "Objectif forêt" publié à l'occasion de ce déplacement par le gouvernement.

L'Etat "prendra en charge une partie" de cet investissement, a précisé Marc Fesneau, qui voudrait voir "amplifier" l'enveloppe de 150 millions d'euros dédiée au reboisement en 2023.

Une source ministérielle a évoqué une fourchette "entre 150 et 250 millions par an", soulignant que cet engagement dépendrait de la prochaine loi de finances.

"On va aussi apporter des moyens importants sur graines et plants, pour faire en sorte que se structurent des filières de pépiniéristes publics et privés", a déclaré Marc Fesneau, accompagné de la nouvelle secrétaire d'Etat à la Biodiversité Sarah El Haïry.