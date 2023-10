Une marche d'associations environnementales et de riverains vers l'aéroport le 12 novembre

Plusieurs associations de l'environnement et des riverains de l'aéroport national se rendront le 12 novembre prochain en cortège jusqu'à Brussels Airport pour exiger que le nouveau permis d'environnement à délivrer l'an prochain pour cette infrastructure, tienne compte de l'environnement et de la santé des habitants, ont annoncé jeudi Canopea et Bond Beter Leefmilieu.

Cette dernière a publié en avril dernier une étude sur l'impact de l'aéroport de Zaventem sur la santé des riverains. Selon ce document, plus de 100.000 personnes ont été gravement perturbées dans leur sommeil et 50.000 ont vu leur risque de maladies cardiovasculaires fortement augmenter. Le coût social de la pollution sonore s'élève à plus d'un milliard d'euros.

Sur le plan environnemental, les avions qui décollent de Brussels Airport émettent plus d'oxydes d'azote que toutes les entreprises du port d'Anvers réunies, et plus de gaz à effet de serre que le chauffage d'un million de ménages, soutient le Bond Beter Leefmilieu.