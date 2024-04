Une nouvelle enseigne Kokotte pour les apprentis restaurateurs ouvre ses portes à Jette

Concrètement, pendant quatre mois, les candidats s'installent derrière les fourneaux d'un restaurant temporaire à l'aménagement modulable pour tester et développer leur projet, avec les avantages d'un loyer modéré et d'une prise de risque mesurée. Les restaurateurs - placés en conditions réelles - sont accompagnés et formés avant, pendant et après l'incubation par les équipes de l'agence bruxelloise pour l'entrepreneuriat.

"Le passage chez Kokotte permet de peaufiner ses recettes et son business plan dans une cuisine professionnelle, tout en bénéficiant de coachings individuels en hygiène et sécurité alimentaire, gestion du personnel, marketing ou encore retail design. Un accompagnement complet qui sert de tremplin vers l'ouverture de sa propre enseigne", souligne hub.brussels.