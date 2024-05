Ventes en baisse pour le fabricant de tapis Belysse

Le chiffre d'affaires a été plombé pas une importante diminution des ventes aux États-Unis (-11,3 %). L'Europe n'a pas non plus été épargnée avec une chute de 5,5 %. Selon Belysse, ces résultats s'expliquent par une "activité plus faible" chez Bentley Mills (aux États-Unis) et une "demande plus faible" sur le marché résidentiel en Europe. Le segment commercial en Europe a, lui, enregistré des ventes stables.

Le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements (Ebitda) s'est amélioré, tant en Europe qu'aux États-Unis. "Les résultats en Europe continuent de se redresser de manière significative grâce à la baisse du coût des marchandises vendues et des coûts fixes", a précisé l'entreprise.